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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الراحلين عن المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حدد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الملكي في نهاية الموسم.

أنشيلوتي يحدد الراحلين عن ريال مدريد

وقالت الإذاعة الإسبانية، أن ثنائي ريال مدريد ناتشو وداني سيبايوس سيرحلان عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لا محال.

وأوضحت أن ناتشو قائد ريال مدريد لا يريد تجديد عقده مع الفريق الملكي وسيتجه إلى دوري روشن السعودي أو الدوري الأمريكي.

وتابعت:" أما بالنسبة لسيبايوس فلن يستمر مع ريال مدريد بعد خروجه من حسابات أنشيلوتي، حيث لم يشارك اللاعب مع الفريق الملكي إلا في دقائق معدودة".

