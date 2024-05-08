نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تشارك بأغنيتين في فيلم " عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة روبي بأغنيتين خلال فيلم “عصابة الماكس” بطولة الفنان أحمد فهمي المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

أغاني روبي بفيلم عصابة الماكس

ومن المقرر أن روبي تقدم أغنيتين في فيلم “ عصابة الماكس ” الأولى هي الأغنية الدعائية للفيلم، والاغنية الثانية بعنوان “السنبلاوين” داخل أحداث الفيلم.

صناع فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس، بطولة كل من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم وآخرين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي أغنية “3 ساعات متواصلة”، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها في ديسمبر الماضي وأثارت الجدل وقتها ، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع شركة توما، وكان من المقرر طرح أغنية 3 ساعات متواصلة في أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب أحداث غـزة.

كما شاركت روبي في موسم رمضان 2023 مسلسل “حضرة العمدة”، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم أحمد رزق، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة.