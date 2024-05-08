محمد رمضان يكشف عن طموحه للوصول إلى العالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف محمد رمضان خلال لقائه مع قناة One TV اللبنانية، عن طموحه للوصول إلى العالمية في مجال الغناء، كما كشف مشاريعه الفنية المقبلة في السينما والغناء.

أحدث حفلات محمد رمضان

وقال محمد رمضان: أستعد لحفلي الأول في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وأعد الجمهور بحفل مميز سيكون الأقوى في بيروت في الـ 10 سنوات الأخيرة، لا أستعين بـ بودي جارد في حياتي العادية لأن الجمهور هو أكبر حامي لي، ولكن عندما أقوم بإحياء الحفلات يضطر القائمون عليها لتوفير بودي جاردات لي، حرصًا على سلامة الناس ومعدات الحفل.

أحدث أعمال محمد رمضان

وتابع: أحضر حاليًا لفيلم أسد، من تأليف وإخراج المصري العالمي محمد دياب الذي يعد المصري الوحيد الذي تنتج له مارفل مسلسل، والفيلم يعد مشروع مهم جدًا.. أيضًا على مستوى الغناء أحضر لأغنية مع المطرب الأمريكي الكبير ويل آي أم، كما انتهيت من تسجيل أغنية مع الأمريكي المغربي فرنش مونتانا ومن المقرر طرحها في الصيف، وانتظروا مفاجآت عديدة في هذا الصيف.

طموح محمد رمضان للوصول إلى العالمية

واختتم محمد رمضان حديثه: مقدرش أقول على نفسي عالمي لإني لسه في مرحلة الشهرة بقارتي إفريقيا ولسه بكبر فيها وعملت السنة دي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، واشتغلت مع أهم النجوم في إفريقيا.. أنا مدي لنفسي وقت سنة ونص كمان من دلوقتي علشان أبقى عالمي وعايز كده، لكن الموضوع مش سهل، وكلمة نجم عالمي صعبة جدًا وليها مراحل كتيرة مش بتحصل في يوم وليلة، لازم تبقى نجم في بلدك، ثم نجم في الوطن العربي، ثم نجم في قارتك، ثم تبقى نجم عالمي، ومينفعش تبقى نجم في العالم ولسه في نيجيريا ميعرفوش انت مين.

اعمال محمد رمضان القادمة

يواصل محمد رمضان تحضيراته لفيلم أسد، الذي كان يحمل في البداية اسم أسد أسود، ويتناول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والعمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

