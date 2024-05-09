نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان حامد أبرز الحاضرين لجنازة والدة كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج مروان حامد على المشاركة في تشييع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز السيدة سهير عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وفاة والدة كريم عبدالعزيز

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، خبر وفاة والدته، حيث كتبوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن ينعون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وفي سياق آخر، حرص كثير من الفنانين على مواساة الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته أبرزهم:يسرا، محمد هنيدي، إسعاد يونس، محمد رمضان، تامر حسني، منى زكي، هاني رمزي، شريف منير، يسرا اللوزي، منه فضالي، وغيرهم.