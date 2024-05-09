نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير جدلًا بشان عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين جدلًا كبيرًا بعد تلميحه عن عودتها إلى العوضي، وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه:"إللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".



تعليقات الجمهور على منشور وائل عبد العزيز



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:"ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين، ربنا يبعد عنهم العين"، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال وائل عبد العزيز



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل عبد العزيز مسلسل "اختراق 2" الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة (أكشن) حول العمليات الإرهابية وتأثيرها على المجتمعات، حيث يتم تصوير العمل بين مصر والسعودية في أضخم انتاج مشترك بينهما.



أبطال مسلسل اختراق 2

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب السدر، نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي، منهم: أحمد عيد ونضال نجم ومي سليم ومحمد العيسى وراندا البحيري ومها منصور ووائل عبدالعزيز وحسن عيد وغيرهم من النجوم.