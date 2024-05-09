نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشا سامي العدل تثير حيرة جمهورها بخبر عودة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة رشا سامي العدل، حالة من الجدل صباح اليوم، بعدما أعلنت عن عودة الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وسرعان ما حذفت منشورها، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقًا قالت فيه: "لكل الهبيدة اللي ماورهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اثنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد مع حدا ومع بعض".



وأضافت:" أنا اه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر... هما أصلًا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد وخليها تأكلكم ".



ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

وفي وقت سابق، تصدر إسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز مواقع التواصل ومحركات البحث بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الفنانة إسعاد يونس، والذي تحدثت خلاله عن سر انفصالها عن أحمد العوضي، ونفت "الخيانة"، وأكدت في هذا اللقاء أنها لا تحب أحمد العوضي بل تعشقه، وبررت الانفصال رغم الحب الكبير بأنه قضاء الله وقدره.

وقالت: "لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وأنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني بحبه".

وعن سبب انفصالهما، قالت ياسمين: "انفصلنا عشان ربنا عايز كده، وعملت عمرة وصليت استخارة، لكن ربنا أراد يحصل بينا كده"، مشيرة إلى أن هناك بالتأكيد سببا واضحا للانفصال لا يمكنها الحديث عنه، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق.