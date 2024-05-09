اليوم.. هدى الأتربى ضيف برنامج الراديو بيضحك على 9090

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة هدى الأتربى ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، تذاع اليوم الساعة 5 مساء وحتى الـ 7 مساء.

تتحدث هدي خلال الحلقة خاصة عن أعمالها السابقة، بالإضافة إلى الأعمال التي تحضرها خلال الفترة المقبلة.

برنامج الراديو بيضحك

برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخرًا عدد من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.

آخر أعمال هدى الأتربى

سبق، تألقتِ الفنانة هدى الأتربي، في دورها بمسلسل «العتاولة» بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، وتجسد هدى الأتربي خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتعمل في أحد الفنادق وتحاول تغيير واقعها، ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

وايضا شاركت في مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

من هي هدى الأتربى؟

درست هدى الأتربي في كلية الحقوق تنفيذًا لرغبة والدتها، من مواليد عام 1989، وعملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه، وكانت بدايتها في التمثيل عندما ذهبت إلى مهرجان سينمائي في الإمارات لتقابل بالصدفة شخصًا تعرفه كان في زيارة صديقه المخرج الذي كان يبحث عن بطلة لفيلم قصير من إخراجه ليرشحها للمخرج ودخلت من خلاله في المجال الفني، شاركت فيما يقرب من 16 مسلسل تلفزيوني منها "اللي ملوش كبير"، و"ضل راجل"، و"مليكة"، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"، تميزت بإطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.

