بوراك أوزجيفيت  ينضم لـ الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

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أحمد جودة - القاهرة -

انضم النجم العالمي بوراك أوزجيفيت للموسم السادس المؤسس عثمان، وذلك قبل إنهاء تصوير الموسم الخامس من المسلسل بنحو شهر.

موعد تصوير مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس



ومن المتوقع أن ينتهي تصوير الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، بعد تصوير أربع حلقات وهي الحلقات الأخيرة بالموسم الخامس الذي ينتهي تصويره بعد نحو شهر تقريبا.



أبطال مسلسل المؤسس عثمان

والمسلسل بطولة الممثل العالمي بوراك أوزجيفيت من إخراج متين جوناي وفتحي بيرم وأحمد يلماز، وتأليف ألسي زينب بكر بوزداغ بالتعاون مع محمد بوزداغ وأتيلا أنجين وإنتاج محمد بوزداغ.





أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس



وتدور أحداث الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان حول بداية فرض سيطرة الدولة على القلاع حولها بعد وضع حجر الأساس للدولة العثمانية في المواسم السابقة، ويظهر في هذا الموسم أبناء عثمان وهم في مرحلة الشباب وقيادة بعض الإمارات في الدولة العثمانية، وهم: أورخان خان وعلاء الدين اللذان يدخلان في الكثير من الأحداث مع أعداء عثمان، ويغمران نفسيهما في العديد من المشاكل، التي يتدخل فيها عثمان دوما لحل الموقف.

