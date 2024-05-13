نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب عن عادل إمام: 'لن يتكرر مرة أخرى وكفاية اللي عمله' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح لطفي لبيب، أن الفنان الشاب طه دسوقي، من أفضل النجوم حاليا وهو ممثل جيد، وكانت بدايته معه على المسرح القومي ومتنبأ له بمستقبل كبير، وسيعيد الكوميديا لمسارها الحقيقي.





تصريحات لطفي لبيب

وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2،:" كاملة أبو ذكرى من أشطر المخرجين وأحمد نادر جلال وأشتغلت معاها فيلم واحد صفر وأخدت عليه جوائز كتير ومصر غنية بالمواهب وياريت نركز عليهم".

وأردف لطفي لبيب، إلى أنه تعاون مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني، وهناك كيمياء كثيرة بينهما، متنميا له الصحة وطيلة العمر وهو فنان لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "ربنا يديك الصحة ويخليك لينا ونحافظ على تراثك ولا نسيْ له وكفاية اللي أنت عملته.. أنت 60 سنة سينما وكان الله في عونك وأجمل ما فيه إهتمامه بأسرته رغم إنشغاله الدائم وده المبهج فيه".

وبسؤاله هل هناك تواصل بينهما، قال أن كل منهما يقيم في منطقة مختلفة عن الأخر فضلا أنه يعاني من ألم في قدمه ولا يستطيع القيادة.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، في العام الماضي كان مشاركته في فيلم مرعي البريمو حيث ظهر كضيف شرف في الفيلم أمام محمد هنيدي، والفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.