شاهد٠٠ أحدث ظهور ل حسن الرداد



القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسن الرداد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”، صورة جديدة له، اثناء عطلته الصيفية ٠

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أحدث أعمال حسن الرداد



من جانب آخر يشارك الفنان حسن الرداد، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “محارب” والذي تم ترويجه قبل رمضان بفيديوهات دعائية تجمع بين أبطال العمل، وذلك بسبب نسيان حسن الرداد ذكر بعض من الفنانين والمنتج أحمد السبكي ليستكملوا الترويج بأغنية حسن الرداد “ محارب ” وذكر صُناع وأبطال المسلسل.

أبطال مسلسل “ محارب "

شارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة منة فضالي والفنان حسن عيد والفنان أحمد زاهر والفنانة ملك أحمد زاهر و الفنان محمد الليثي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

