تامر حسني وحماقي في ليالي موسيقية طربية ضمن حفلات جولة السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش كلًا من الفنان تامر حسني والفنان حماقي حالة من الإنتعاشة الفنية في الآونة الحالية، حيث يستعدان لتقديم لجولة غنائية ضخمة بالرياض أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، حيث أعلنت عن إنطلاق موسم جولة غنائية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، وتأتي هذه الجولة الغنائية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.



موعد حفل تامر حسني بالمملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن يُقام حفل فنان تامر حسني في يوم 8 من شهر أغسطس المقبل لهذا العام الحالي 2024 على مسرح أبو بكر سالم، ومن المفترض أن يُقدم تامر حسني باقة متميزة من ألمع أغانيه التي تتنوع ما بين الجديد والقديم والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور.



موعد حفل حماقي بالمملكة العربية السعودية

بينما يأتي موعد حفل الفنان محمد حماقي بالرياض بالمملكة العربية السعودية في يوم 22 من شهر أغسطس المقبل للعام الجاري 2024 وسيشهد الحفل حضورًا جماهيريًا وسيقدم باقة لامعة من أغانيه.

ونشر منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ البوستر الرسمي لحفل الفنان محمد حماقي بكأس العالم للرياضيات الإلكترونية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وعلق من خلال خاصيه "الكابشن" وكتب:

"ليلة موسيقية طربية مع المغني الكبير محمد حماقي بتاريخ 22 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".



تفاصيل كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو حدث هام جدا سيُقام على أراضي المملكه العربية السعودية في الفترة من 3 يوليو وحتى 25 من شهر أغسطس لهذا العام، وإلى جانبه يضم 30 فريق عالمي من الألعاب المختلفة، وأيضًا 1500 لاعب محترف في عالم الـ "Gaming"، وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن مجموع جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبلغ 60 مليون دولار.