نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد ثروت بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وذلك من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق ثروت قائلا:' كل سنه وانت طيب يا زعيم وعقبال ١٠٠٠٠٠ مليون سنه في صحة ونجاح

يشارك الفنان محمد ثروت في فيلم "رى ستارت" مع النجم تامر حسني، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

ويجسد ثروت خلال الأحداث شقيق تامر حسني التوأم، الذي يتعرضون سويا للكثير من الأحداث في إطار كوميدي مشوق، ويعتبر الفيلم ثاني عمل يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".

ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وفي سياق منفصل يعيش محمد ثروت حالة من النشاط الفني الكبير، حيث ينتظر عرض فيلم "أوسكار" مع النجم أحمد صلاح حسني، وفيلم "أصل الحكاية" مع النجم خالد الصاوي.

وقد انضم مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم الجارداية، بطولة دنيا سمير غانم، إخراج أحمد الجندي ويشارك فيه محمد ممدوح، والعديد من ضيوف الشرف.