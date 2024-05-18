نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطلب من جمهوره الدعاء للفنان جلال الزكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان جلال الزكي لحادث مروري أثناء قيادته على إحدى الطرق السريعة، مما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات. تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وطالب الفنان رامي جمال من جمهوره الدعاء للفنان جلال الزكي وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر رامي جمال قائلًا: "خالص الدعاء لصديقي جلال الزكي ربنا يقومه بالسلامة وربنا يطمنا عليك يارب "

منشور رامي جمال

تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة الفنان جلال زكى ونقل إلى المستشفى.

وتبين ان الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان جلال الزكي هو مشاركته في مسلسل حق عرب وشارك في بطولة المسلسل، كلًا من: أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

نجاح أغنية بيكلموني لـ "رامي جمال"

حققت أغنية "بيكلموني" للفنان رامي جمال ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت الأغنية نحو 7 مليون و700 ألف مشاهدة وتحتل التريند الثامن على "يوتيوب"

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).