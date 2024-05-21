نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بن أفليك يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم النجم العالمي بن أفليك تريند محركات بحث "جوجل" نظرا لإنتشار أنباء حول إنفصاله بزوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

وأكد النجم العالمي بن أفليك أن زواجه من المغنية العالمية جينيفر لوبيز على وشك الانهيار، ويعرف أنهما يتجهان إلى الطلاق، وفقا لمصادر صحفية، حيث صرح المصدر قائلا: "يشعر أفليك أن العامين الماضيين كانا مجرد حلم، وعاد إلى رشده الآن وأدرك أنه من المستحيل أن ينجح هذا الزواج".

وأثارت لوبيز الشك حول طلاقها من أفليك بسبب ظهورها في حفل Met Gala، بدونه، ومع الفحص أكثر عن أخر ظهور للثنائى معا أكتشف المعجبين أنهم لم يظهرا سويا منذ أكثر من شهر.

وأخبرت المصادر، أن أفليك كان "يبحث عن منزل" في أنحاء لوس أنجلوس بينما يعيش منفصلًا عن زوجته، وقيل أيضًا إن لوبيز كانت تفعل الشيء نفسه، على الرغم من أن أحد المقربين من الثنائى أوضح أنها كانت تبحث عن عقار استثماري.

آخر أعمال بن أفليك



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم العالمي بن أفليك فيلم Air،والذى حاز على إعجاب الجمهور،

وجسد أفليك، دور فيليب نايت، المؤسس المشارك لشركة نايكي، ودامون ، يلعب دور سوني فاكارو، مدير التسويق الرياضي الذي ساعد في توقيع مايكل جوردان على شركة نايكي وإطلاق أحذية رياضية إير جوردان.

أما فيولا ديفيس جسد دور والدة جوردان ديلوريس في الفيلم، وزوج ديفيس الواقعي جوليوس تينون يلعب دور والد نجم الدوري الاميركي للمحترفين جيمس.



كما شارك النجوم جيسون بيتمان وكريس ميسينا ومارلون وايانز وكريس تاكر وجوستاف سكارسجارد.





أحداث فيلم Air

وتدور أحداث الفيلم حول الكشف الشراكة غير المعقولة التي غيرت قواعد اللعبة بين مايكل جوردان الصاعد آنذاك وقسم كرة السلة الوليدة في Nike والتي أحدثت ثورة في عالم الرياضة والثقافة المعاصرة من خلال علامة Air Jordan التجارية".

هذه القصة المؤثرة تتبع المسار الوظيفي لفريق غير تقليدي، والرؤية التي لا هوادة فيها لأم تعرف قيمة موهبة ابنها الهائلة، وظاهرة كرة السلة الذي سيصبح الأعظم على الإطلاق.