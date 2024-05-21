نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعسل من العسل.. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ويزو لفيلمها الجديد مع النجم محمد إمام، بعنوان "اللعب مع العيال"، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.





ونشرت ويزو عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة محمد إمام من كواليس تصوير فيلم "اللعب مع العيال" وعلقت عليها قائلة: "انتظرو فيلم اللعب مع العيال عيد الأضحى إن شاء الله، ألذ من اللذاذه وأحلى من الحلاوة وأعسل من العسل".





تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فريق عمل الفيلم



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.





تفاصيل شخصية محمد إمام بالفيلم



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

آخر أعمال ويزو الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل الحاج إكسلانس، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



والمسلسل من بطولة محمد سعد وتأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وشارك في العمل كل من أحمد فتحي، حسام داغر، حسن عبدالفتاح وآخرين، كما شاركت في نفس العام في بطولة مسلسل رمضان كريم2، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وشارك فيه كل من سيد رجب، كريم عفيفي، محمد لطفي، سلوى خطاب، وآخرين.

آخر أعمال ويزو السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال ويزو فيلم أخي فوق الشجرة، بطولة رامز جلال تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك فيه كل من نسرين طافش، محمد ثروت، تارا عماد، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم وآخرين.