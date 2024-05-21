رمضان 2025.. ظافر العابدين يتعاقد على مسلسل جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن ظافر العابدين، عبر صفحته الشخصية علي موقع انستجرام، عودته إلى موسم دراما رمضان والمشاركة العام المقبل دون الكشف اسم وتفاصيل العمل المرتقب، نشر صورة من تعاقده مع إحدي شركات الإنتاج من أجل تقديم مسلسل رمضان ٢٠٢٥.

جوائز فيلم " إلى ابني "

ومن ناحية اخري، حصل فيلم " إلى ابني " السعودي للمخرج والممثل التونسي ظافر العابدين على جائزتين خلال مشاركته بمهرجان هوليوود للفيلم العربي، حصد الفيلم السعودي ذي الروح التونسية على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بكتابة السيناريو، حيث شارك العابدين في كتابة السيناريو مع التونسية صفاء المسعدي، فاز بجائزة أحسن فيلم من قبل جمعية مهرجان الفيلم العربي بهوليوود.

أبطال فيلم إلى ابني



فيلم "إلى ابني" المشروع الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه من خلال شركة Double A Productions وكن عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزةFIPRESCI لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، العمل من بطولة النجم ظافر العابدين، ويشاركه البطولة كل من الفنانين السعوديين إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، والنجم الصاعد اللبناني السعودي المولد آدم زهر، ومن إنتاج O3 Medya وDouble A Productions

قصة فيلم " إلى ابني "

وتدور قصة الفيلم حول شاب سعودي كان مقيما في لندن لمدة 12 عاما قبل أن يقرر وضع حد لإقامته في المهجر ويعود رفقة ابنه (7 سنوات) إلى مسقط رأسه مدينة أبها جنوب السعودية، حاملا سرا لا يبوح به لأحد وهو اكتشافه أنه مريض بمرض خطير، ويتم حاليا عرضه في دور العرض السينمائية بتونس ومن المقرر أن يتم عرضه في أكثر من دولة خلال الفترة القادمة.

اخر اعمال ظافر العابدين

وكان اخر اعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاث عيون" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.