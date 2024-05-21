بالبونبون نجوم فيلم "بنقدر ظروفك" يحتفلون بالعرض الخاص

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل نجوم فيلم “بنقدر ظروفك” الفنان أحمد الفيشاوي، والنجمة مي سليم، بالعرض الخاص للعمل اليوم في إحدى دور العرض السينمائية الكبرى مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص نجوم فيلم “بنقدر ظروفك”، على التقاط بعض الصور التذكارية، بالإضافة لتوزيع هدايا وحلويات وبونبون على الجمهور، احتفالًا بطرح العمل، كما حضر أيضًا من أبطال العمل: محمد محمود، إبرام سمير، وغيرهم.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.