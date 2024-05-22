لهذا السبب... كيت بلانشيت تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم النجمة العالمية كيت بلانشيت ذات الأصول الاسترالية تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها بإطلالة لافتة مخالفة قوانين المهرجان والتي تدعو بعدم أي آراء سياسية بالعلم الفلسطيني على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الـ 77.







تفاصيل إطلالة كيت بلانشيت من مهرجان كان السينمائي



وظهرت كيت بلانشيت، بفستان طويل باللون الأسود، دون أكمام وبذيل باللون الأبيض الوردي، وباللوت الأخضر من الداخل، وهي ألوان العلم الفلسطيني، وذلك تأييدا منها للقضية الفلسطينية.

ومنذ بداية الحرب على غزة وهي تساند القضية الفلسطينية، وبفعلتها الأخيرة طالبت بوقف إطلاق النار الفوري، وما يثبت تعمد كيت بلانشيت الظهور بألوان العلم وليس مجرد صدفة عند ظهورها على السجادة الحمراء في المهرجان.

كان فستان كيت بلانشيت من تصميم دار المصمم الشهير Jean Paul Gaultier، في مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2023، لم يكن بهذا التصميم أو الألوان في الأساس، كان الفستان بالأسود لكن الذيل بالأخضر الفاتح من الخارج والبنفسجي الفاتح من الداخل.

وتركت كيت بلانشيت خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت كيت بلانشيت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، وجاء تصميم الفستان مزود بسلسلة من تصميم Louis Viutton مصنوعة من اللؤلؤ والماس المعاد تصنيعهم.