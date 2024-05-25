نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أحدث أعمال هشام ماجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان هشام ماجد تريند محرك البحث جوجل،فور نشره صورة لأحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "إكس مراتي"،من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وظهر فيها برفقة أبطال العمل أمينة خليل ومحمد ممدوح مع مخرج العمل معتز التوني، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" إكس مراتي، قريبًا إن شاء الله".



هشام ماجد يشيد بموهبة محمد ممدوح

وأضاف:"أنا مستمتع جدًا بالتركيبة بتاعة الفيلم، اشتغلت مع محمد ممدوح كان ضيف شرف في (تسليم أهالي)، بس هو صاحبي جدا وبحبه جدا شخص جدع، وهو ممثل مرعب بالنسبة ليا لما بيعمل مسلسل أي سنة بيبقى رقم 1 اللي هتفرج عليه".

تعليقات الجمهور على منشور إكس مراتي



ويعتبر فيلم" إكس مراتي "، هو أحدث أعمال الفنان هشام ماجد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، فيما علق محمد ممدوح ربنا يوفقكم وتكسرو الدنيا، مين الولد الأمور اللي واقف وراك ده يا أستاذ هشام وشه جذاب أوي، وغيرها من التعليقات.



أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم أكس مراتي من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



آخر أعمال هشام ماجد السينمائية

يذكر أن هشام ماجد يعرض له منذ عيد الفطر فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد، ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

آخر أعمال هشام ماجد الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد مسلسل "أشغال شقة" مع أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

