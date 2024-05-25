نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق26 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

أغنية "أجمل حاجة"



وفي سياق آخر، طرح النجم علي الحجار، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي حملت اسم "أجمل حاجة"، والتي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان وتوزيع شادي مؤنس، وكلمات صلاح عبد الله،

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع: أجمل حاجة بجد فيكي.. مش عينيكي مش خدودك.. أجمل حاجة بجد فيكي.. مش شفايفك مش رموشك.. ولا شعرك ولا عودك.. أجمل حاجة بجد فيكي.. إني بفرح لما أشوفك.. إني برتاح في وجودك.

آخر أعمال علي الحجار



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال علي الحجار أغنية شئ كل شئ، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.