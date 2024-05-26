خاص... حجاج عبد العظيم يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان حجاج عبد العظيم عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "13 تموز"،



وقال حجاج عبد العظيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":"أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلم 13 تموز".

ويجسد حجاج عبد العظيم خلال أحداث زوج الفنانة هالة فاخر، ولديه بنت وولد ويجسدهما الفنانة نانسي صلاح والرابير شاهين.

أبطال فيلم "13 " تموز

يذكر أن فيلم "13 تموز" بطولة نضال الشافعي، حجاج عبد العظيم، هالة فاخر، نانسي صلاح، شاهين، وغيرهم من الفنانين.

خاص... للفجر الفني حجاج عبد العظيم ينتهي من تصوير فيلم "جوري"



ومن جانبه، كشف الفنان حجاج عبد العظيم عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جوري"



وقال حجاج عبد العظيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم" جوري "، وسعيد جدًا بتجربتي بهذا العمل".



وأضاف:" والعمل يدور في إطار كوميدي رومانسي، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال حجاج عبد العظيم



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم مسلسل كوبرا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل كوبرا

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى.



أبطال مسلسل كوبرا

المسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وحجاج عبد العظيم، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.



ومسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.