26 يوليو.. نانسي عجرم تحيي حفلا ساهرا فى لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا في لبنان يوم 26 يوليو 2024، ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها المميزة.

نانسي عجرم تتعاطف مع الشعب الفلسطنيني

ومن ناحية اخري، عبرت الفنانة نانسي عجرم خلال عبر موقع "x"، عن حزنها الشديد وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل بمدينة رفح الفلسطينية.

نانسي عجرم تتورط في خلافات مع وريث فريد الأطرش

وايضا تورطت نانسي عجرم في خلافات مع وريث الفنان السوري الراحل فريد الأطرش، بسبب إعلان جديد روجت فيه لإحدى شركات "الآيس كريم"، استخدمت حقوق أغنيته الشهيرة "أنا وانت ولا حد تالتنا"، من دون موافقته، قرر فيصل فؤاد الأطرش مقاضاة صاحبة "آه ونص"، وطلب من ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بصفته الوريث الوحيد للراحل فريد الأطرش.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر أعمال نانسي عجرم هي اغنية" قلبي يا محتاس"، من فيلم "مقسوم" الذي عرض مؤخرًا في السينمات، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.

كلمات أغنية" قلبي يا محتاس"

قلبي يا محتاس طمني على الإحساس

لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتذوب

دي الدنيا يومين يوم غلب ودمعة عين

يوم فوق السماء طايرين بتحدف ورد وطوب

وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

وأسيب القلب براحته يدق وما يخبيش

تيجي مرة كده، تيجي مرة كده

يمكن تظبط مني في مرة ومتجليش

وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

وأسيب القلب براحته يدق وما يخبيش

تيجي مرة كده، كده تيجي مرة كده

يمكن تظبط مني في مرة ومتجليش

الحب جميل وإحنا بتوع التفاصيل

طبطبة أو حضن طويل يستاهلو مننا مجهود

وأنا عمري ما أمل ولا أسيب اللهفة تقل

تتعقد مني أحل وأعدي بلاد وحدود

وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

وأسيب القلب براحته يدق وما يخبيش

تيجي مرة كده، تيجي مرة كده

يمكن تظبط مني في مرة ومتجليش

وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

وأسيب القلب براحته يدق وما يخبيش

تيجي مرة كده، تيجي مرة كده

يمكن تظبط مني في مرة ومتجليش