شاهد.. ظهور نادر لأول مرة لحفيدة محمد صبحى

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد صبحي، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى" إنستجرام" صورا مع حفيدته ليلى أثناء تدريبها على ركوب الخيل، علق: "اليوم كنت مع حفيدتي ليلي فارسة من الفرسان حضرت تدريباتها.. أبهرتني هي ومدربيها بحبك يا ليلى".

محمد صبحي يتحدث عن الأحداث في قطاع غزة

ومن ناحية اخري، شدد محمد صبحي في تصريحات تلفزيونية على أن الهدف من الحركة الصهيونية ليست غزة ولكن من يدفع الثمن أهالينا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني، موضحًا أنهم أعداء لكل البشرية وليس المسلمين وليس المسيحيين فقط، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني دفع الثمن غالي من استشهاد الكثير منهم، الأقصى لن يذهب بعيدًا ولن يستطيع أحد أن يقترب منه، موضحًا أنه يستشعر من خلال قراءاته ولم يحدث في العالم أن تتحد دول العالم ويقفوا مع الباطل وضد الحق، الشعب الأمريكي والبريطاني والاسباني خرجوا لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني، متابعًا: "الشعب الفلسطيني يقف هذه الوقفة.. والإنسانية تنتصر للشعب الفلسطيني والحق الذي ينتصر دائمًا في النهاية".

اخر اعمال محمد صبحي

وكان اخر اعمال محمد صبحي هي مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

أبرز أعمال محمد صبحي



قدّم محمد صبحي 28 عرضا مسرحي، منها "هاللو شلبي"، "هاملت"، "غزل البنات"، "خيبتنا"، وعلى شاشة التلفزيون قدّم 13 مسلسلًا أبرزها "عائلة ونيس"، "سنبل بعد المليون" و"فارس بلا جواد"، شارك محمد صبحي في بطولة 26 فيلما، منها: "الكرنك"، "هنا القاهرة"، "أونكل زيزو"، "العميل رقم 13"، "الشيطانة التي أحبتني" و"علي بيه مظهر".