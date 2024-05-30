تاريخ "أبو الفنون" في العرض المسرحي "حواديتنا" بقصر ثقافة العريش

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدم العرض المسرحي "حواديتنا" على مسرح قصر ثقافة العريش، استمرارا لعروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي “ حواديتنا ”

يتناول العرض تاريخ المسرح "أبو الفنون"، ودوره في النهوض بالمجتمع والتصدي للأفكار الهدامة، بدءا من العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث مع التعريف بأشهر رواده ومنهم يعقوب صنوع وغيره من الرواد.

صناع العرض المسرحي حواديتنا

"حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش، تأليف أحمد سمير، وإخراج أسعد الملكي، أشعار فاطمة موسى، موسيقى وألحان محمد الشوربجي،استعراضات سامح الكاشف، أزياء محمد بيومي، ديكور رمضان حجاب، رائد حجاب، محمد هاني، ماكياج نجلاء أحمد، إضاءة سعد الدين أنور، أداء تمثيلي: رانسي محمد، حبيبة عباس، ريتال محمد، سامي عادل، عمرو صبحي، محمد جمال.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، ويستمر عرضه يوميا في التاسعة مساء حتى السبت 1 يونيو.

