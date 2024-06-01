من فراشات مصر.. نيللي كريم في أول ظهور لها بعد طلاقها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعيها أثناء حضورها فعاليات معرض فراشات مصر، وذلك في أول لها بعد طلاقها أمس من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد زواج دام عامين ونصف.

وقامت نيللي كريم، بنشر مجموعة صور وفيديوهات عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها بفعاليات معرض فراشات مصر.

أول تعليق من نيلل كريم بعد طلاقها

كما شاركت نيللي كريم، متابعيها منشورًا عقب طلاقها من هشام عاشور، عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، جاء فيه: أحيانًا الإنسان يجد نفسه في وسط اللا مكان، وأحيانًا في وسط اللا مكان تجد نفسك.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

يشار إلى أنه أكدت الفنانة نيللي كريم خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي، وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".



زواج نيللي كريم وهشام عاشور



تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف في الساحل الشمالي، وأكدت نيللي أنها كانت لا تريد أحدا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.





أعمال نيللي كريم المقبلة

يذكر أن نيللي كريم، تستأنف تصوير أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم هابي بيرث داي.

وانتهت نيللي كريم، غدا السبت من تصوير مشاهدها في الفيلم ومن المقرر عرضه فى موسم صيف 2024.



آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

