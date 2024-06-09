هيثم شاكر يطرح أغنية "يوم ما تفارق".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان هيثم شاكر منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يوم ما تفارق"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





تفاصيل أغنية يوم ما تفارق

وأغنية يوم ما تفارق من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد غريب، وتوزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.





آخر أعمال هيثم شاكر

وطرح الفنان هيثم شاكر مؤخرا أغنية "آخر مرة قابلتك" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

كلمات اغنية اخر مره قابلتك هيثم شاكر

أنا اخر مرة قابلتك

كانت اخر مرة خرجت

اخر مرة خرجت

وضحكت لبني ادمين

ده انا من ساعة ما فارقتك

وانا مليت وقسيت وتعبت

ومليش نفس اروح فين

مليش نفس اروح فين

أنا اخر مرة قابلتك

كانت اخر مرة خرجت

اخر مرة خرجت

وضحكت لبني ادمين

ده انا من ساعة ما فارقتك

وانا مليت وقسيت وتعبت

ومليش نفس اروح فين

مليش نفس اروح فين

ليه عودتني على قربك

ده انا يوم عن يوم بتعلق

بحياه عشقتها وانا جمبك

كان نفسي بجد تفرَّق

بين واحد حبَّك جدًا

وادالك قلبه امنلك

ليه عودتني على قربك

ده انا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وانا جمبك

كان نفسي بجد تفرَّق

بين واحد حبَّك جدًا

واحد حبَّك جدًا

وادالك قلبه

وادالك قلبه امنلك

ده انا اخر مرة قابلتك

كانت اخر مرة خرجت

اخر مرة خرجت

وضحكت لبني ادمين

ده انا من ساعة ما فارقتك

وانا مليت وقسيت وتعبت

ومليش نفس اروح فين

مليش نفس اروح فين

مستغرب من اللي عملته

اللي انت عملته فاجئني

كان اجمل حلم حلمته

كانت الفرحة بتسرقني

بستنجد بيك ارحمني

مش قادر اعيش إلحقني

وليه عودتني على قربك

ده انا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وانا جمبك

كان نفسي بجد تفرَّق

بين واحد حبَّك جدًا

واحد حبَّك جدًا

وادالك قلبه

وادالك قلبه امنلك

أنا قاعد بقرا رسايلك

كلمة بكلمة وحرف بحرف

مرة ومية وألف

ده كلام معملتش بيه

صعبان على قلبي عمايلك

وجعي في بعدك عمره ما خف

دبّرني انت اعمل ايه

دبّرني انت اعمل ايه

ليه عودتني على قربك

ده انا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وانا جمبك

كان نفسي بجد تفرَّق

بين واحد حبَّك جدًا

حبَّك جدًا

وادالك قلبه

وادالك قلبه امنلك