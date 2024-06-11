نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه النجمة الشابة تنضم لكليان مورفي في بطولة 28 Years Later في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن ضم النجمة الشابة ايرن كيلمان لأبطال الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة 28 Years Later.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم مجموعة مميزة من النجوم، بعد أن سبق وجسد دور البطولة في الجزء الأول منه النجم كيليان مورفي.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة على المشروع السينمائي المقتبس من مسلسل Peaky Blinders على أن النسخة السينمائية ستشهد عودة ميرفي مع طاقم الكتابة والإخراج الأصلي للمسلسل.

ووفق ديلي ميل، نتفليكس ستكون مشرفة على انتاج الفيلم كما كان الأمر بالنسبة للنسخة التليفزيونية.

وفي حوار سابق له على هامش الترويج لفيلمه الجديد "أوبنهايمر"، تحدث الممثل البريطاني كيليان ميرفي عن احتمالية طرح فيلم سينمائي تابع لمسلسله الناجح "بيكي بلايندرز".

ووفق ما جاء في الحوار الذي نقلت "ديلي ميل" جانبا منه، فإن ميرفي لم ينفي احتمالية تقديم عمل سينمائي مكمل لمواسم المسلسل، وقال في الحوار موجها حديثه للمعجبين، "لننتظر ونرى".

وكان قد شارك كيليان ميرفي في الأيام الماضية في الاحتفال بعروض خاصة لفيلمه الجديد أوبنهايمر، قبل أن يقاطع العرض الخاص للفيلم في نيويورك، لمشاركته في اضراب الممثلين.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان، وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.