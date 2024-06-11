نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس استعدادات حفل عمرو دياب الأكبر في بيروت هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء حفل كبير في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف.

وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب في بيروت عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.