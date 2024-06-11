قبل عرض "ولاد رزق 3" بساعات.. إطلاق "القاضية" لإسلام شيندي

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق المطرب إسلام شيندي قبل قليل أغنية جديدة باسم «القاضية» ضمن الحملة الترويجية لفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» الذي ينطلق في دور العرض السينمائي خلال الساعات القادمة للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك من بطولة أحمد عز وعدد كبير من النجوم.

أغنية «القاضية» من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس وألحان إسلام شيندي وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.







واحتفل النجم أحمد عز وطاقم عمله بالعرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 اليوم، وأقيم مؤتمرا صحفيا لصناع وأبطال الفيلم للإعلان عن تفاصيل العمل؛ حيث جاء على رأس الحضور كلا من عمرو يوسف والمخرج طارق العريان والفنان علي صبحي والفنان كريم قاسم والمؤلف صلاح الجهيني.