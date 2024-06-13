بعد إنقسام ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.. خالد سرحان يدعم عمرو دياب في أزمته الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الهضبة عمرو دياب عندما صفع الشاب الذي يُدعى سعد أسامة الشهير بشاب الصفعة وانقسمت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لموقف عمرو دياب، أعلن الفنان خالد سرحان دعمه وتضامنه مع الفنان عمرو دياب وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



منشور خالد سرحان عبر "فيسبوك "

أعرب الفنان سرحان عن دعمه وتأييد للفنان عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" وكتب منشور قال فيه:

" في حب عمرو دياب".



شاب الصفعة يطالب بـ مليار جنيه تعويض

وإلى جانبه بعد أن تصدرت واقعة صفع الشاب التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، طالب الشاب سعد أسامة الفنان عمرو دياب بتعويض مالي يصل قيمته إلى مليار جنيه، وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن استيائهم من هذا التعويض.



آخر أعمال الفنان خالد سرحان

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان خالد سرحان هو مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" والذي قدم من خلاله شخصية "حسن سلام"، ويعد المداح 4 استكمالًا لسلسلة أجزاء المداح الذي حققت نجاحا كبيرا منذ عرض أول جزء منذ أربعة أعوام، وبالأخص حقق المداح الجزء الرابع نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.



أبطال وصناع مسلسل المداح

شارك في مسلسل المداح كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، حنان سليمان، تامر شلتوت، محمد عز، حمزة العيلي، مي سليم، وآخرين والعمل من تأليف كلًا من أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.