الثلاثاء.. حفل حسين الجسمي ورحمة رياض في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، وتشاركه في الحفل المطرب رحمة رياض، ومن المقرر أن يقدما خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيهم.

آخر أعمال حسين الجسمي

وفي سياق آخر، طرح المطرب حسين الجسمي، مؤخرًا أغنية “ الوردة ارتاحت ” من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد، وتوزيع نورهاشم.

كما طرح حسين الجسمي مؤخرًا أيضًا أغنية "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

كما طرح حسين الجسمي مؤخرًا أغنية بعنوان "يا خبر" من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

آخر أعمال رحمة رياض

وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها.