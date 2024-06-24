لهذا السبب..فيلم "أهل الكهف" يتذيل قائمة أفلام عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - لم ينجح فيلم "أهل الكهف " مثلما كان متوقع له، فكانت المنافسة شديدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وتذيل الفيلم قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، فهو صاحب أقل إيرادات وسط موسم عيد الأضحى، وهو ما جعل هناك تساؤلات عديدة حول ذلك.



توقيت عرض الفيلم



من الممكن أن يكون ذلك بسبب طرح الفيلم في موسم استثنائي نظرًا لأهمية الأفلام المشاركة فيه، وفكرة منافسة فيلم أهل الكهف، كانت غير منطقية من ناحية التوقيت، وواجه صناع العمل كثير من التعثرات لوقت عرض الفيلم وتم عرضه في صيف 2024 بعد تأجيل الطرح أكثر من مرة.



تفاصيل فيلم أهل الكهف





فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.





يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف





تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.