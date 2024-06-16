نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضبة يحيي حفلًا أسطوريا بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا هو الأضخم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت ليلة أمس.

تفاصيل الحفل

وشهد الحفل حضور أكثر من 22 ألف متفرج محققًا أعلى رقم للحضور الجماهيري في حفلات صيف لبنان حتى الآن.

وللعام الثاني على التوالي تسبب حفل الهضبة في إغلاق الشوارع الرئيسية ببيروت، وذلك نظرًا للتكدس المروري الذي سببه الإقبال الكبير على الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وكان عمرو دياب قد وصل إلى بيروت ظهر أمس حيث استقبلته وسائل الاعلام اللبنانية في المطار، ثم توجه بعدها للقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي استقبل الفنان المصري الكبير في مكتبة تقديرا على مجهوداته وحرصه على احياء حفلاته الغنائية في لبنان.

وقبل انطلاق الحفل احتشد الآلاف في انتظار صعود عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه حتى صعد لخشبة المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ"

رسالة عمرو دياب لجمهوره

وحيا عمرو دياب جمهوره قائلًا: "سعيد جدًا بتواجدي للسنة الثانية على التوالي في بيروت وخصوصًا إن الحضور الجماهيري في كل مرة أكبر من اللي قبلها".

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور وهي، يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال.

موعد حفل عمرو دياب في دبي

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.