نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لصافينار على الإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الراقصة صافينار مجموعه من الصور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير أنستجرام من خلال أحدث جلسة تصوير لها مع الطبيعة.

و ظهرت الفنانه الراقصه مرتدية فستان صيفى مكشوف مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها منسدلا ، وفتألقت صافيناز بإطلالة مثيرة ولافتة.

بدايات صافينار

و كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة «دلع»، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

يذكر أن قامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها خارج مصر، واتّخذت هذه الدعوات العديد من التّبريرات مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص،

آخر أعمال صافيناز

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.