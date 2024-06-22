إيما ستون تحتفل بعرض خاص جديد لفيلم Kinds Of Kindness في نيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة إيما ستون بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Kinds Of Kindness، في حضور إعلامي وجماهيري كبير في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، بحضور ماررجرت كويلي، وكريستن دنست.

وظهرت النجمة إيما ستون في الإعلان الترويجي الرسمي الأول لفيلمها الجديد Kinds Of Kindness الذي تواصل به فترة انتعاشتها الفنية في هوليوود بعد حصد الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم من إخراج المخرج نفسه الذي تعاون معه إيما من قبل في أفلام ناجحة، وهو المخرج يورجوس لانتيموس.

وتعيش النجمة إيما ستون فترة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، مع طرح مجموعة مميزة من الأفلام الجديدة لها كان أحدثها فيلم Kinds Of Kindness.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد الذي يشاركها في بطولته جو آلوين، الفنان الشاب الذي انتشرت أخباره في الفترة الماضية كونه أحد الأحباء السابقين لتايلور سويفت.

ويجتمع الثنائي إيما ستون ونيثن فيلدر في عمل فني جديد بعد أن سبق وتعاونا معًا في بطولة مسلسل The Curse الذي طرح عبر شو تايم.

ووفق ديلي ميل، العمل الفني الجديد سيكون فيلم من إنتاج A24، يطرح عن قصة حقيقية من عالم الشطرنج.

تعاون جديد

وتجري حاليا النجمة ايما ستون محادثات للمشاركة في بطولة فيلم جديد سيكون من اخراج زوجها المخرج ديف مكاري.

ووفق ديلي ميل، يأتي الإعلان عن هذا التعاون بعد شهرين فقط من حصد إيما لثاني جائزة أوسكار تحققها في مسيرتها الفنية.

الأوسكار عن Poor Things

و في سياق متصل، كانت قد تحدثت النجمة الحاصلة على الأوسكار إيما ستون عن تجربتها مع الإنتاج عبر أحدث أفلامها Poor Things الذي جسدت به دور البطولة إلى جانب مشاركتها كمنتجة.

ووفق ديد لاين، قالت ستون في حديثها عن التجربة أنها صدمت من عدد وكلاء الفنانين التي احتاجت للتعامل معهم في اتفاقيات الظهور ببطولة الفيلم.