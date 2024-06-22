جينفر لورانس تستقر على مشروعها السينمائي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - استقرت النجمة جينفر لورانس على مشروعها السينمائي الجديد، الذي سيكون بعنوان The Wives.

ووفق ديد لاين، الفيلم مستوحى من إطار الغموض والجريمة الذي ظهر في مسلسل Real Housewives.

وكان قد شهد العرض الخاص الجديد لفيلم No Hard Feelings بمدينة نيويورك، حضورا مميز لوالدي النجمة جينفر لورانس، اللذان حرصا على الحضور لتقديم الدعم لابننتهما النجمة الكبيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الجديد للفيلم، بحضور لورانس، ووالدها جاري لورانس، ووالدتها كارين لورانس.

تفاصيل عن الفيلم

والفيلم الجديد No Hard Feelings، هو فيلم من اخراج جين ستوبنيتسكي، ويشارك جينفر لورانس في بطولته، أندرو بارث فيلدمان في دور بيرس.

وكل من لورا بينانتي في دور أليسون، ونتالي موراليس في دور سارة، والنجم الكبير ماثيو برودريك في دور لايرد، وإيبون موس في دور جاري.

الفيلم من المقرر صدوره للعرض بتاريخ 23 يونيو الجاري في مختلف صالات العرض العالمية.

حملة ترويج دولية

والفيلم، كان قد أقيمت له مجموعة عروض خاصة في عدد من مدن العالم خارج الولايات المتحدة، حيث سبق وأن احتفلت النجمة جينفر لورانس بالعرض الخاص لفيلمها الجديد No Hard Feelings، الذي تعود به للسينما بعد غياب، وتدور أحداثه في اطار من الكوميديا والرومانسية، وذلك في عرض خاص احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور عدد من أبطاله.