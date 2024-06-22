سام نيل ينضم لأبطال مسلسل نتفليكس الجديد Untamed

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم المرض، يعود النجم القدير سام نيل للظهور في عمل درامي جديد تنتجه شبكة نتفليكس، بعد الإعلان عن ضمه لأبطال مسلسل جديد.

ووفق ديد لاين، المسلسل سيكون بعنوان Untamed، وسيكون من ضمن مسلسلات نتفليكس المحدودة.

وكان قد أعلن نجم أفلام "حديقة الديناصورات" سام نيل، عن إصابته بمرض سرطان الدم، والآن بعد تدهور حالته الصحية، خرج بتصريحات وجه بها الشكر لمحبيه، وحاول طمأنتهم تجاه حالته الصحية.

وتقول ديلي ميل، أن التصريحات التي أدلى بها سام نيل، كانت خلال لقاء له مع برنامج Australian Story، معلنًا أنه وصل للمرحلة المتقدمة من المرض، ويعتذر عن إثارة قلق المحيطين به بشان وضعه الصحي.

كتابة الوصية

وكانت قد أعلنت مصادر مقربة من الممثل سام نيل أنه قام بكتابة وصيته الأخيرة بعد ما تأكد له من أنه لن يعيش طويلًا بسبب معاناته مع المرض.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن نيل، سيعاني في الشهور المقبلة من من آثار المرض بعد تشخيص الأطباء لتدهور حالته الصحية.

صراع مع المرض

فاجأ النجم الكبير سام نيل محبيه بخبر مؤسف، أعلن من خلاله أنه على الأغلب يحتضر في الوقت الحالي، بسبب ما يعاني من أعراض مرض سرطان الدم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أخبر سام نيل محاورين من جريدة جارديان البريطانية، عن حقيقة تلقيه حاليًا للعلاج، بعد اكتشاف إصابته بمرحلة ثالثة من المرض.