في ذكرى ميلاد حسن مصطفى... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـه



القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الأربعاء 26 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى، والذي تميز بالمهارة والاتقان وإيجادة الارتجال والمواقف الكوميدية في أعماله الفنية، حيث اشتهر بحب الجمهور له في الوطن العربي.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ حسن مصطفى



نشأة حسن مصطفى

ولد الفنان حسن مصطفى عام 26 يونيو 1933 فى حى الظاهر، وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1957، ثم التحق بفرقة الفنان إسماعيل ياسين، ليبهر الجميع بموهبته الفذة.

أبرز المحطات الفنية لـ حسن مصطفى



نجح الفنان الراحل حسن مصطفى في تكوين ثروة فنية ما يقرب من 400 عمل فنى، وأبدع فى المسرح حتى أصبح أيقونة مسرحية لن تتكرر، ومن أبرز أعماله: "مدرسة المشاغبين"، العيال كبرت، سيدتى الجميلة، حواء الساعة 12، دو رى مى فاصوليا، الدبابير، رأفت الهجان، العميل 1001، إمام الدعاة، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت عباس الأبيض فى اليوم الأسود، شيخ العرب همام وغيرها.

وقدم العديد من الأفلام السينمائية أبرزها "أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكى، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسنى و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، وغيرها من الأفلام.

زيجات حسن مصطفى



تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمى جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة.



وفاة حسن مصطفى

توفي حسن مصطفى يوم 19 مايو عام 2015، عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.