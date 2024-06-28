إضافة قوية.. عمرو يوسف يُشيد بالنجوم الجدد في "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل النجم عمرو يوسف كضيف في برنامج بيضحك مع فاطمة مصطفى، وتحدث عن كواليس فيلم ولاد رزق 3 الذي حقق به نجاح كبير جدًا، كما تطرق بالحديث عن النجوم الجدد في الجزء الثالث بالفيلم.

ماذا قال عمرو يوسف عن النجوم الجدد لولاد رزق



تحدث عمرو عن النجوم الجدد في الفيلم وهم كريم عبد العزيز، وأحمد الرفاعي، وآسر ياسين وعلي صبحي قائلًا:"سعيد بكل هؤلاء الإضافات القوية للفيلم بداية من الفنان آسر ياسين الذى يحتل جماهيرية كبيرة، وسعادتى أن الأمر تم التحضير له بظهوره في نهاية الجزء الثالث من خلال شخصية الشايب وهو ما شوق الجمهور له"

واستكمل:" الفنان على صبحي أيضًا إضافة قوية ومفاجأة كبيرة لنا جميعًا فهو فنان مميز للغاية وموهبة كبيرة لها ثقلها، أيضًا أحمد الرافعى استمتعنا به كلنا وبموهبته في المشاهد الذي ظهر بها".



وأضاف:"كانت مفاجأة كبيرة للجمهور، والأهم بها هو طريقة ظهوره والتحضير لها بشكل مشوق خلال الأحداث ".



أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

رسالة دعم عمرو يوسف لزوجته كندة علوش

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة دعم إلى زوجته الفنانة كندة علوش وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث قام بنشر صورة تجمعه بـ كندة علوش، وعلق:

"الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين لكن انت كنتِ مؤمنة ومسلمة امرك لله، ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".