نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي عياش يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبنانى رامي عياش لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى المغرب، حيث شارك "رامي" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" حماس كبير للقاء جمهور المغرب الحبيب في مهرجان موازين موعدنا الجمعة 28 يونيو على منصة النهضة".



تعليقات الجمهور على منشور رامي عياش

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات هتنور المغرب، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال رامي عياش

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي عياش أغنية sway بالعربي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية sway بالعربي



وين ما بدك ياني روح بروح

بكون معك بشوف حالي

آه لو تعرف إنت شو بهواك كثير بهواك وبتحلى لي

في عندك إنت كاريزما كثير

شي خطير سحر كبير

بيغاروا مننا كل الشباب وكل البنات حتى الصغار

عندك شي العالم ما عندها ياه

عندك ياني طبعا شي أكيد



بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد

عم بسمع قلبي بدقة قلبك

كثير بحبك، كثير بحبك

إنت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني

بس عندك شي العالم ما عندها ياه

عندك ياني طبعا شي أكيد



بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد

بس عندك شي العالم ما عندها ياه

عندك ياني طبعا شي أكيد

بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد

في عندك إنت كاريزما كثير

شي خطير وسحر كبير



بيغاروا مننا كل الشباب كل البنات حتى الصغار

وين ما بدك ياني روح بروح

وبكون معك وبشوف حالي

آه لو تعرف إنت شو بهواك وكثير بهواك وبتحلى لي

وين ما بدك ياني روح بروح

وبكون معك وبشوف حالي

آه لو تعرف إنت شو بهواك كثير بهواك وبتحلى لي

وين ما بدك ياني روح بروح

وبشوف حالي

آه لو تعرف إنت شو بهواك وكثير بهواك وبتحلى لي

آه، آه