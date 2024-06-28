نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الفنان التونسي مراد كروت بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان التونسي القدير مراد كروت، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية وصارع المرض حيث عاني من جلطة قلبية مطلع هذا العام، وعدم استقرار في وضعه الصحي حتى وفاته في منزله في مدينة سوسة، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وامتدت مسيرة الفنان مراد كروت بين الدراما والمسرح لأكثر من 6 عقود، بدأ مسيرته مع «منامة عتارس» سنة 1962، إنتاج جمعية المسرح الافريقي، وخاض أوّل تجربة في الاخراج المسرحي سنة 1986 لنصّ الأستاذ حسني الزمرلي،إنتاج جمعية الانتاج المسرحي، حيث كانت بدايتها مع التمثيل والإخراج في مسرحية "منامة عتارس" عام 1962، ثم شارك لاحقا في الدراما الرمضانية التي حققت له شهرة جماهيرية، على غرار أعمال مثل "قمرة سيدي محروس"، و"حكايات العروي"، و"منامة عروسية"، و"وردة والخطاب ع الباب".

أسس مراد رصيدًا فنيًا ضخمًا يشمل ما يناهز 63 مسرحيّة، إضافة إلى مشاركاته العديدة في مختلف الأعمال الدراميّة الناجحة والأفلام التونسيّة والأجنبيّة من أعماله مسلسل قمرة سيدي محروس، وحكايات عبدالعزيز العروي.