نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لطيفة تطرح أغنية "ضعف الاحساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة لطيفة اليوم، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ضعف الاحساس"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





وروجت لطيفة لأغنية ضعف الاحساس خيث شاركت برومو الخاص بها عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "ضعف الإحساس يا قلبى شيء مالوش عتاب بكرة اللى يقول هعيش وأموت معاك قوله ١٠٠ كداب".





وتابعت: "استنوا كليب اغنية ضعف الاحساس النهاردة ٦ مساءا على قناتي على اليوتيوب".





آخر أعمال لطيفة

والجدير بالذكر آخر أعمال لطيفة أغنية بتقول جرحتك، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات كريم حكيم، لحن خالد فتوح، توزيع موسيقي ومكساج تميم ماستر Dick Beetham‏

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بتقول جرحتك وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح في اللي فات

وفضلت أحايلك بالساعات

وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك

وكنت بابكي عشان صارحتك

وقبلت أسفي بمعجزات

عمال تألف في حكايات

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة

بتقول عليا القسوة كانت طبع فيا

وندمت متأخر وجيت

وعشان حنين قال نسيت

وقبلت ترجع تاني ليا

صعبان عليا عمال تقل قصاد عينيا

ونزلت من نظري وبقيت في حياتي ماضي وانتهيت

ریحني من كدبك شوية

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللى دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة