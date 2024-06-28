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أحمد جودة - القاهرة - أشادت السيناريست إنجي علاء بمسرحية “ ميمو ” بعد مشاهدتها المسرحية حيث قامت بنشر مجموعة صور مع أبطال المسرحية وعلقت عليها " مسرحية ميمو تحفة بجد بقالي كتير ماضحكتش كده الف الف مبرووووك للنجم أحمد حلمي خطيييير كالعادة وكل نجوم العرض ابدعتوا وشكرا لكل صناع ميمو انكم بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته ودوره الطبيعي في تنمية الوعي الفلسفي والثقافي برافو المؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوه وكل نجوم العرض المبدعين اسماء جلال وحمدي الميرغني ورحمة احمد واحمد سلطان ومحمد رضوان ومريم الجندي وعبد الرحمن طه وكان نفسي احضر هنا الزاهد جدا بس تتعوض ان شاء الله وشكر خاص جدا للمنتج حمدي بدر اللي ورا النجاح والابداع ده كله حقيقي المسرح أبو الفنون،“انت عايش ليه يا مسعود؟”

أبو الفنون.. إنجي علاء تشيد بمسرحية ميمو

أبو الفنون.. إنجي علاء تشيد بمسرحية ميمو

أبو الفنون.. إنجي علاء تشيد بمسرحية ميمو

أبو الفنون.. إنجي علاء تشيد بمسرحية ميمو

آخر أعمال إنجي علاء

من جانب آخر كانت آخر أعمال إنجى علاء مسلسل “ النهاية ”