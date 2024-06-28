نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الكواليس.. جيهان خليل تشارك صور جديدة من مسلسل "حرب نفسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عرض مسلسل حرب نفسية للفنانة جيهان خليل، أمس وتجسد جيهان خليل دور "شهد" وطهي فتاة عاشت في ملجأ وتم اختطافها منه وبيعها واجبارها للعمل في أحد الملاهي الليلة المشبوهة هي وصديقة عمرها وبعدها تبدأ رحلة الهروب رفقة "جمانة" التي تجسدها أروى جودة.

تفاصيل مسلسل حرب نفسية

الانسان مسير ولا مخير ؟ سؤال سيحاول مسلسل حرب نفسية طرحه من خلال قصة جمانة "أروى جودة" وشهد "جيهان خليل" من الملجأ إلى الخطف واجبار على العمل في الملهى الليلي إلى المصير المختلف لكل واحدة منهن من ستنجو من المسنقع ومن ستغرق فيه.

وتدور أحداث المسلسل هو رحلة بحث وهروب من خلال أحداث مشوقة يستمر خلالها "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة جمانة وشهد بها.

أبطال مسلسل حرب نفسية

ومسلسل حرب نفسية من بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال جيهان خليل

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل كان مشاركتها في مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى جوهر".



وفيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، أحمد زاهر، نهال عنبر، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، ونسرين أمين، جومانا مراد، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.