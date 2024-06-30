فيلم "أهل الكهف" يقترب من تحقيق 400 ألف جنيهًا أمس

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "أهل الكهف" المركز الرابع في ترتيت شباك التذاكر ويتنافس في المركز الأول فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف على إيرادات دور السينما.

وتشهد دور السينما مجموعة من الأفلام التي تتنافس على شباك التذاكر، أبرزها اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف.

إيرادات فيلم أهل الكهف

وبلغ فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، إيرادات تصل لـ 356،026 جنيهًا.

إيرادات أفلام دور السينما

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية، أن الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي حققت أمس السبت لموافق 29 يونيو، إيرادات بلغت نحو 6،211،110 جنيهات في شباك التذاكر.

فيلم أهل الكهف

يضم فيلم أهل الكهف كلًا من الفنان خالد النبوي، والفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاج جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، ومن إخراج عمرو عرفة.