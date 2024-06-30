نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان زواجها.. تعرف على أبرز المعلومات عن عمر الدهماني زوج نجوى كرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، خبر زواجها ،وذلك خلال حفلها أمس في رومانيا، ومنذ إعلانها للخبر، وأصبحت حديث السوشيال ميديا، وانتشرت كثير من التساؤلات حول هوية زوجها، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطول التالية أبرز المعلومات عن زوج نجوى كرم.

أبرز المعلومات عن زوج نجوى كرم

عمر الدهماني هو رجل أعمال إماراتي، يبلغ من العمر 43 عامًا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التى نظمت حفل رومانيا.

وتزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين وتعرف على نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الإرتباط بها رسميًا.

وفارق العمر بينهما 15 عامًا، حيث عمر الدهماني يبلغ من العمر 43 عامًا بينما يبلغ عمر الفنانة نجوى كرم 58 عامًا.

وشارك الإعلامي نيشان، متابعيه مقطع فيديو التقطته قبل ظهور الفنانة نجوى كرم على خشبة المسرح لإحياء حفلها بألمانيا، برفقة عمر الدهماني، ويعد هذا الظهور الأول لهما.

آخر أعمال نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى كرم الغنائية، هو طرحها مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7، وكانت أول أغنية تحمل اسم "شغل موسيقى"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد.