نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى الاحتفال بـ 30 يونيو..أغاني وطنية عبرت عن فرحة الشعب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ويعتبر هذا اليوم بمثابة عيد لدى المصريين للأحتفال بالانتصار على جماعة الإخوان الإرهابية وتحرير مصر منها، وظل هذا اليوم مرتبط في ذاكرة أي مصري بعدة أغاني وطنية، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الأغاني.



بشرة خير

من أشهر أغاني ثورة 30 يونيو، حازت على شهرة عالمية أيضًا وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهد عالية بسبب المشاهد التي أحتوتها لمختلف جموع المصريين في مشاهد رقص طريف، وهى من غناء المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.

تسلم الأيادي

كانت هذه الأغنية بمثابة وثيقة فنية لدور الجيش المصري وهدية من الصناع للرئيس السيسي والجيش المصري، تعبيرًا عن حبهم له وخلاصهم من الإخوان، والأغنية من غناء حكيم، مصطفى كامل، خالد عجاج، هشام عباس، سومة، غادة رجب، بوسى، إيهاب توفيق، وهى من تأليف وألحان مصطفى كامل.



طوبة فوق طوبة

قدمت المطربة آمال ماهر أغنية وطنية أخرى بعنوان "طوبة فوق طوبة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وحققت نجاح كبير.



تسلم إيدينك

يعرف عن حسين الجسمي حبه الشديد لمصر، فهو يحرص دائما على طرح أغاني وطنية مصرية في أفراح وأزمات مصر دائما، ورغم أن أغنية "تسلم إيدينك" التي أطلقت احتفالًا بعيد تحرير سيناء قبل وقوع الثورة، إلا إنها نالت صدى كبير بعد الثورة وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد.

تحية للشعب المصري

قدم الفنان حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري، عقب ثورة 30 يونيو إهداءً للمشاركين بالثورة ولرجال الجيش والشرطة، وهي من كلمات وألحان محمد جمعة



يا مصريين



قدمت آمال ماهر أغنية أخرى بعنوان يا مصريين بالتعاون مع عمرو مصطفى، والتي حققت نجاح كبير وأحبها الجميع، كما أن عمرو مصطفى قام بتسجيلها مرة أخرى بصوته بسبب النجاحا لذى حققته