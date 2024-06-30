نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لطيفة تطرح أغنية "مطول الوجع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة لطيفة لطرح أغنية جديدة لها اليوم بعنوان "مطول الوجع "ضمن ألبومها الجديد، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنية "نويت أعانده"، التي تتعاون فيها مع الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد والقيصر كاظم الساهر ومن توزيع إبراهيم راديو.



كلمات أغنية نويت أعاندة



وتقول كلمات أغنية "نويت أعانده"

نويت أعانده.. ومهما يتقل مش هسأل

نويت أعانده.. وأزيد في عنده

ولما يسأل أنا هتقل وأزيد في عنده

نويت أعانده

سنين ملوعني ف حبه وكأني عزول

واحترت بين طبعه وقلبه وبعيش مشغول

بيسوق دلاله علشان جماله

ولا عمره فرحني بحبي

ولما فاض بي.. نويت أعانده

هخلف في مواعيده تملي طول الأيام

وأخاصمه وأبعد لو قالي يا حبيبي حرام

وكتير هلاوعه.. من غير ما أطاوعه

ومن فؤاده أخد طاري تبرد ناري

الجدير بالذكر، إن لطيفة حققت بألبوم "مفيش ممنوع" خلال 5 أيام فقط، ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل حصد الإشادات والمشاهدات يوميا، بالتزامن مع طرح الأغاني بطريقة الفيديو كليب، بعدما طرحت الألبوم كاملا عبر منصات الموسيقى.