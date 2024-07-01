شاهد.. أول ظهور للإعلامية رضوى الشربيني بعد شائعات عقد قرانها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 01:32 مساءً - خطفت الإعلامية رضوي الشربينى الأنظار فى أحدث ظهور لها بعد شائعات عقد قرانها فى الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت داخل إحدي صالات الجيم وهى تمارس التمارين الرياضية برشاقة وطاقة إيجابية ملتفة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الإشادة بحفاظها على رشاقتها من خلال العديد من التعليقات من بينها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتى علقت قائلة :"عاش ياوحش"، بالإضافة للمطربة بسمة بوسيل، الكاتبة انجي علاء، وغيرهم، وتجاوز الفيديو حاجز مليون مشاهدة فور طرحه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بملابس رياضية “ليجن أسود، وتوب رمادي”، واستغنت عن وضع الماكياج، مع رفع شعرها.

وتتميز الإعلامية رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الأنيقة التي تكشف عن أنوثتها وجسدها الممشوق، فهي تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد الإعلامية رضوى الشربيني على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.