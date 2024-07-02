نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يروج لأحدث أعماله مع ديانا حداد بعنوان "الناس الحلوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الملحن مدين عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لأحدث أعماله المرتقبة وهي أغنية "الناس الحلوة" مع الفنانة ديانا حداد حيث نشر مدين البوستر الرسمي للأغنية وعلق عليه قائلًا: "جديد ألحان مدين الناس الحلوة مع ديانا حداد، كلمات محمود فاروق وألحان مدين وتوزيع حاتم منصور".

منشور مدين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية "الناس الحلوة" مساء أمس عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، وجاءت الأغنية لكي تناسب أجواء الصيف والفرح والسرور.

كلمات أغنية الناس الحلوة لـ ديانا حداد

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

بوستر أغنية الناس الحلوة لـ ديانا حداد

اعمال ديانا حداد القادمة

وفي سياق متصل يذكر أنه تستعد ديانا حداد لكي تطرح العديد من الأغنيات السنجل خلال موسم الصيف.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد كان طرحها أغنية كل الهلا من كلمات الشاعر مأمون النطاح، ألحان محمود التركي، توزيع حسام كامل، وتخوض من خلالها ديانا حداد تجربة الإنتاج، الأغنية باللهجة العراقية، إيقاع سريع، شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بحبيبها احتفاءً بعيد الحب.